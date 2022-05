Autofahrer müssen in den nächsten Wochen in Friesach und Frauenstein mit Verkehrsbehinderungen rechnen. An der L81 Zeltschacher Straße sowie an der B317 Friesacher Straße werden im Bereich der Brücke über die Wimitz Sanierungsarbeiten durchgeführt. "Das sind zwei von insgesamt 30 Bau- und Planungsmaßnahmen, die wir heuer im Zuge unserer Straßenbauoffensive im Bezirk St. Veit durchführen. Insgesamt fließen dieses Jahr rund drei Millionen Euro in Infrastruktur und Verkehrssicherheit", sagt Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber. Die Gesamtkosten für die beiden Baumaßnahmen in Frauenstein und Friesach belaufen sich auf mehr als 300.000 Euro.

Bereits Anfang der Woche haben die Arbeiten an der L81 Zeltschacher Straße in der Friesacher Ortschaft Ragele gestartet. Dort wird die Fahrbahn ab dem Ortsteil "Reidenwirt" bis zum Ortsende auf einer Länge von 700 Metern saniert. Die Straße weist derzeit Spurrinnen, Schlaglöcher, Setzungen und Risse auf.

140.000 Euro werden in die Bauarbeiten an der Zeltschacher Straße investiert. Neben Tempolimits und Fahrbahnverengungen muss die Straße voraussichtlich an einem Wochenende Ende Mai komplett gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt dann über die Ortschaft Gaisberg und die Gaisberger Gemeindestraße. Die Bauarbeiten sollten Mitte Juni abgeschlossen sein.

Brückensanierung an der B317

Am Montag, 9. Mai, beginnen die Arbeiten an der mehr als 50 Jahre alten Wimitzbachbrücke bei Steinbrücken an der B317 Friesacher Straße in Frauenstein. Die Fahrbahn weist starke Spurrinnen, Ausbrüche und Risse auf, auch an den Randbalken und Flügelmauern sind inzwischen erhebliche frost- und tausalzbedingte Schäden zu sehen.

"Wir müssen die Brücke jetzt sanieren, um weitere Schäden und langfristig teure Instandhaltungskosten zu vermeiden", erklärt Gruber. Rund 165.000 Euro kosten die Sanierungsmaßnahmen, die voraussichtlich Ende Juli abgeschlossen sein sollen. Die Arbeiten an Fahrbahn und Brückentragwerk werden mit einer halbseitigen Sperre unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt.