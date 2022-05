Gemeinderat Josef Pepper hat alle seine Funktionen im Friesacher Gemeinderat niedergelegt. Der Sänger hat ein Engagement im Stadttheater Klagenfurt, auch seine Lebensgefährtin wohnt in Klagenfurt und auch er hat seinen Hauptwohnsitz nun in die Landeshauptstadt verlegt. So bleibe ihm keine Zeit mehr, sich vollends für die Friesacher Gemeindeangelegenheiten zu engagieren. "Meine Bühnenauftritte sind da, wo die anderen Zeit hätten, eben meistens abends. Ich kann das nicht mehr vereinbaren", bedauert er. Der SPÖ bleibt er jedoch treu, er hat den Vorsitz beim "Bund der sozialdemokratischen Akademiker" in Klagenfurt übernommen.