Einer der Gründe für den Mitarbeitermangel in der Gastronomie ist der anstrengende Berufsalltag. Zwei Schülerinnen – Ilvy Dobernig und Jana Pfeiler – haben das Experiment gewagt und in Küche und Service des Gipfelhauses mitgearbeitet. So stellte sich heraus, dass selbst hinter einfach wirkenden Aufgaben, wie zum Beispiel Tisch decken oder Karotten schneiden, mehr Aufwand und Übung steckt als man auf den ersten Blick vielleicht denkt.