Über das Vermögen von Ionut-Florin CIFOR – Forstunternehmer aus St. Veit an der Glan – in der Anton-Reichl-Straße – wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Betrieben wird ein Holzschlägerungsgewerbe. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 16. Mai (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden. E-Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at