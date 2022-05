Wie lässt sich für Sie der Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gastronomiebranche erklären?

Guntram Jilka: Der Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist derzeit nicht nur auf die Gastronomie oder den Tourismus beschränkt, sondern ist durch geringere Geburtenzahlen sowie durch die Konkurrenz verschiedener Branchen als solches gegeben. Vor 30 Jahren gab es genauso einen Mangel an Mitarbeitern in den Betrieben. Das jetzige Problem ist der Mangel an guten Mitarbeitern und das ist, worauf es ankommt.