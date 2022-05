An rund 100 Spar-Standorten in Kärnten und Osttirol – darunter auch jene im Bezirk St. Veit – lautete nach coronabedingter Pause wieder das Motto: Kaffeetrinken und gleichzeitig Gutes tun. Jugendliche aus der Region und Freiwillige luden gemeinsam mit Spar-Mitarbeiterinnen zur siebenten Auflage der Charity-Aktion"Coffee to help" von Spar und "youngCaritas". Gleichzeitig baten sie um freiwillige Spenden für die Caritas Kärnten. Die Spenden werden in der jeweiligen Region für Menschen in Krisen eingesetzt.