Am Dienstag, dem 26. April 2022, ist Albert Brandstätter im Alter von 64 Jahren völlig unerwartet verstorben.

"Brandy" – wie er von Freunden und Musikkollegen genannt wurde – wurde am 18. Dezember 1957 in Semslach geboren. Er war ein leidenschaftlicher Musiker, der die Instrumente Posaune, Tenorhorn, Ziehharmonika, Klavier und E-Bass beherrschte. Brandstätter war jahrzehntelang unterstützendes Mitglied der Trachtenkapelle St.Donat/Glandorf.

2016 übernahm er das Amt des Kapellmeisterts, welches er bis zu seinem plötzlichen Ableben mit Leib und Seele und großer Motivation ausübte. "Albert war ein Perfektionist, was die Stückauswahl für die Konzerte betraf, er wusste, wie er das Publikum begeistern konnte. Seinen großen Wunsch, ein Sommernachtskonzert am Dorfplatz in St. Donat nach Ende der Pandemie, kann er leider nicht mehr verwirklichen", heißt es seitens der Trachtenkapelle.

Ebenso war er ein aktives Mitglied der Post- und Telekommusik. Brandstätter hinterlässt seine Frau Monika und die beiden Söhne Alexander und Richard.

Die Möglichkeit einer persönlichen Verabschiedung von Albert Brandstätter gibt es am Samstag, 14. Mai, ab 10 Uhr in der Kirche in Karnburg.