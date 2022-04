Schönes Erlebnis für drei Schüler der zweiten Klassen der MS St. Veit. Ihre Teilnahme bei der Bezirksentscheidung am 19. Englisch-Redewettbewerb wurde belohnt. Fjolla Behrami und Amer Ajanovic überzeugten mit ihren rund dreiminütigen englischsprachigen Kurzreferaten die Jury und qualifizierten sich für das Landesfinale am 12. Mai in Klagenfurt. Die St. Veiter konnten sich dabei auch gegen ältere Konkurrenz behaupten.