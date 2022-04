Das Flex-Ausbildungszentrum in Althofen stand am Donnerstag im Mittelpunkt des „Girl's Day 2022“. Wie Landesrätin Sara Schaar anlässlich einer Pressekonferenz ausführte, findet dieser Tag bereits zum neunten Mal in Form in Kärnten statt. „Im Fokus der Initiative, die gemeinsam mit ,EqualiZ', dem ehemaligen Mädchenzentrum Klagenfurt, umgesetzt wird, steht die Förderung frühzeitlicher Berufsorientierung abseits von Rollenklischees für Volksschülerinnen der dritten und vierten Klassen“, sagte Schaar.