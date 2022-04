Er hat schon mehrere Rallyes in der Gemeinde Frauenstein organisiert. Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit. Unter dem Motto "Wir fah­ren für die Ukrai­ne" lädt Her­bert Lut­ten­ber­ger aus Hintnausdorf hoch über St. Veit am Freitag, 29. April, erstmals zu einer Ben­efiz­-Ral­lye. So kommt die Hälf­te des Nenn­gel­des des Krai­ger­berg-Clas­sic-Cups der Ukraine-Hilfe von "Nach­bar in Not" zu­gu­te.