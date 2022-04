Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 14 Uhr in Friesach ereignet. Ein 68-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw von St. Salvator in Richtung Friesach unterwegs. Auf Höhe Stegersdorf kam der Mann aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 52-jährigen Mannes, der ebenfalls aus dem Bezirk St. Veit an der Glan stammt. Dieser versuchte noch auszuweichen.