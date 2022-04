Noch sind die Wassertemperaturen "zapfig", aber in den Strandbädern der Region bereitet man sich schon auf die bevorstehende Saison vor. Heuer sind wieder Live-Events möglich und das nutzt auch Silvia Della Pietra vom Feriendorf Sonnenresort am Maltschacher See. Das Strandbad wird am 1. Mai öffnen. "Wir freuen uns schon sehr auf das Sommerprogramm, es gibt im Juli und August vier Konzerte am Lagerfeuer, jeden Dienstag einen Streichelzoo und jeden Mittwoch einen Zauberer zu Gast", kündigt sie an. "Der Strandkiosk wird aber weiterhin mit Selbstbedienung laufen, außer ich finde doch noch genug Personal."