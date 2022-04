Schwerer Diebstahl und gewerbsmäßiger Betrug – das wird einem 42-jährigen Mann aus St. Veit vorgeworfen. Der Mann soll von 2021 bis heute mehrere Photovoltaik-Paneele und Zubehörteile von seinem Arbeitgeber und einer weiteren Firma aus St. Veit gestohlen haben. Das konnte ihm nach umfangreichen Ermittlungen durch Beamte der Polizeiinspektion St. Veit nachgewiesen werden.

Die Paneele und andere alte Anlagen soll der Beschuldigte in der Folge zu weit überhöhten Preisen verkauft haben. Von den Betrugsopfern forderte er mehrere Tausend Euro Anzahlung in bar. Auch die Bezahlung der Restbeträge erfolgte in bar und ohne Rechnung.

"Der durch die Taten entstandene Schaden dürfte bis jetzt im Bereich mehrerer Zehntausend Euro liegen. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch voll im Gange", heißt es Freitagabend vonseiten der Polizei. Da der Verdacht nahe liegt, dass es noch weitere Geschädigte im Raum St. Veit/Glan, Klagenfurt und Umgebung geben könnte, bittet die Polizei um Hinweise unter 059133 2120.