2006 war die Freude in der Stadtgemeinde St. Veit groß. Der deutsche Kunststoff-Hersteller Geba hat sich auf Bemühen der Betriebsansiedlungsagentur hin mit einem Standort im Industriepark in St. Veit angesiedelt. Der Spezialist für anspruchsvolle Kunststoffe – Kunststoffcompounds – hat in den darauffolgenden Jahren 25 Mitarbeiter beschäftigt. Sechs Millionen Euro wurden investiert. Jetzt hat die Firma den Standort in Kärnten geschlossen. Die Maschinen wurden bereits abmontiert und auf die Werke in Deutschland und Spanien aufgeteilt, wie Firmenchefin Liane Gnegeler bestätigt. Der Grund für den Rückzug aus Kärnten: "Überbordende Bürokratie. Wir lassen uns nicht länger schikanieren."