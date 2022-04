Seit 2016 führen die Söhne des Verstorbenen, Heinz und Andreas Ellersdorfer, in dritter Generation das Unternehmen "Brüder Ellersdorfer". Übernommen haben sie den Betrieb damals auch von ihrem Vater Heinz Ellersdorfer. Am Ostersonntag verstarb der erfolgreiche St. Veiter Unternehmer und leidenschaftliche Fotograf im 80. Lebensjahr. "Unser Vater war immer sehr aktiv. Egal ob im Geschäftsleben oder privat. Vor allem das Fotografieren von Kunst und Kultur war eine große Leidenschaft von ihm", erzählt Sohn Andreas Ellersdorfer. So soll sein Vater die größte private Diapositiv-Sammlung Österreichs besitzen.