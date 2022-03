Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Beim Kreisverkehr in der Klagenfurter Straße gab es am Dienstag, 22. März, einen Unfall. Der Lenker begann Fahrerflucht.

Der Lenker ist nach dem Unfall geflüchtet © KK/Stadt St. Veit

Da staunten viele Autofahrer nicht schlecht, als sie am Dienstag, 22. März, am späten Nachmittag in St. Veit unterwegs waren.

Beim Kreisverkehr in der Klagenfurter Straße ist ein Lenker in die Laterne gekracht. "Es war ein Unfall mit Fahrerflucht. Wir wissen leider selbst nicht mehr. Aber sowas passiert fast alle sechs Monate", erklärt Karin Schweighofer, Pressesprecherin der Stadt.

"Da es auch eine gefährlich Situation für alle Straßenverkehrsteilnehmer ist, hat die Kelag - so schnell wie möglich - an der Behebung gearbeitet." Augenzeugen sollen sich bitte bei Polizei in St. Veit melden.

Der Unfall ereignete sich direkt vor dem Kreisverkehr Foto © KK/Stadt St. Veit

Aber nicht nur mit Fahrerflucht hat die Stadt Probleme. "Bei der diesjährigen Osterdekoration sind einige Osterhasen gestohlen worden", sagt Schweighofer.

Auch vor der Osterdeko machen Langfinger nicht Halt © KK/Stadt St. Veit