Ernst Sandriesser (rechts) freute sich über ein volles Haus bei der Eröffnung © Wilfried Gebeneter

Großer Tag für die Marktgemeinde Klein St. Paul. Die Caritas Kärnten eröffnete nach Klagenfurt und Villach ihren ersten "carla", also Caritas-Laden, in einer ländlichen Region. „Der ,carla' in Klein St. Paul ist ein neues Einkaufsangebot und ein Gegenpol zur Wegwerfgesellschaft. Wir schaffen damit einen Ort der Begegnung, schaffen Arbeitsplätze und leisten einen wichtigen Beitrag zu nachhaltigem Konsum“, sagte Caritas-Direktor Ernst Sandriesser am Dienstag anlässlich der Eröffnung in der Marktstraße 26.