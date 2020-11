Facebook

Ilmar Tessmann, Betreiber des Biolandhauses Arche in St. Oswald bei Eberstein © (c) Markus Traussnig

Die Arche, der Ort des Überlebens. Doch sogar das nach dem biblische Rettungsboot benannte Hotel hoch über dem Görtschitztal musste im heurigen Coronajahr seine Luken dicht machen. Für die Gäste hieß es: alles aussteigen. Für Ilmar Tessmann, Betreiber des Biolandhauses Arche in St. Oswald bei Eberstein, eine angespannte Zeit. „Natürlich hab ich mich gefragt, was denn die Zukunft bringt. Und natürlich war auch etwas Angst mit im Spiel.“ Mit einem Schlag war es vorbei mit der Idylle am Berg. Aber nur auf den ersten Blick. „Als wir wieder aufsperren konnten, da waren wir sehr gut gebucht. Und ich habe bemerkt, das sich etwas verändert hat“, so Tessmann.