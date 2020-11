total digital"Hidden Champion" steuert Werke im Ausland von Kärnten aus

Facebook

Hochregallager Logistikzentrum Magdeburg © KK

Ein „Hidden Champion“ in Kärnten ist das Stahlbauunternehmen Assmont in Liebenfels. Der Komplettanbieter für die Produktion und Montage von Stahl- und Regalbau verfolgt seine Projekte über den ganzen Globus – aktuell etwa den Bau eines der größten Hochregallager Europas im deutschen Magdeburg sowie den Stahlbau der Haupthalle des neuen Terminals 3 am Frankfurter Flughafen. Mit den Werken in Tschechien und Ungarn konnte die Produktion der Assmont-Gruppe auf über 20.000 Tonnen pro Jahr nahezu verdoppelt werden.