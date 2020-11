Facebook

Ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes der Industrie-HAK Althofen sind die Patenfirmen, die den Schüler Laptops zur Verfügung stellen, natürlich auch heuer wieder. „Mit Hirsch Servo AG, Tilly Holzindustrie GmbH und IBS Austria GmbH haben wir sogar drei starke Partner aus der Industrie an unserer Seite“, freut sich Schulleiter Hannes Scherzer. Damit würden den Schülern eine praxisnahe Ausbildung geboten und erste Kontakte in Richtung Wirtschaftsleben könnten so geknüpft werden. Mit den neuen Laptops kann der digitale Unterricht am neuesten Stand der Technik umgesetzt werden.