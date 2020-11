Am Dienstagvormittag wurde der heurige Christbaum - eine 17 Meter hohe Blaufichte - am Hauptplatz aufgestellt. Bereits am Montag wurde am Unteren Platz mit der Montage der Weihnachtsbeleuchtung begonnen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit zwei Kränen wurde der Baum aufgestellt © Hannes Steinmetz

Es ist wieder soweit - die Herzogstadt bereitet sich auf Weihnachten vor: Am Montag wurde am Unteren Platz mit dem Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung begonnen, am Dienstagvormittag wurde der Christbaum angeliefert und auf dem Hauptplatz aufgestellt. Der heurige Baum stammt aus Meiselding, zur Verfügung gestellt wurde er von Mathilde Adelbrecht. Gefällt wurde er am Dienstagfrüh von drei Mitarbeitern des St. Veiter Stadtgartenamtes. Anschließend wurde die 40 Jahre alte und 17 Meter hohe Blaufichte verladen und in die Herzogstadt gebracht. Die Fichte wurde von einem von der Polizei eskortierten Tieflader transportiert und von zwei Kränen schließlich am gewonhten Platz vor der Konditorei Holzmann auf dem Hauptplatz aufgestellt.