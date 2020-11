Facebook

Der kleine Maximilian mit seinem Opa Paul Rössler. „Ich habe jede Hilfe bekommen, die ich gebraucht habe“, sagt der 23-Jährige heute © PHINO

Vor fast 20 Jahren stand ganz Österreich unter Schock. Was am 11. November 2000 geschah, ging als „Katastrophe von Kaprun“ in die Geschichte ein. 155 Menschen starben in der brennenden Gletscherbahn – erstickt und verbrannt im Tunnel.