Rauhe Töne im St. Veiter Rathaus © Markus Traussnig

Die Gemeindeabteilung hat entschieden. Die jüngste Kontrollausschusssitzung Anfang Oktober in der Stadtgemeinde St. Veit wurde bekanntlich abgebrochen. Der Freiheitliche Stadtrat Herwig Kampl war Grund dafür. Er deckte auf, dass das Gremium nicht gesetzeskonform besetzt ist. Einige Mitglieder des Kontrollausschusses waren auch Ersatzmitglieder des Stadtrates. "Hier kontrolliert sich ein Mitglied des Stadtrates selbst. Eine derartige Unverschämtheit habe ich noch nie in meiner politischen Karriere erlebt", so Kampl damals. Er informierte daraufhin die Gemeindeabteilung des Landes. "Im schlimmsten Fall sind viele Beschlüsse der laufenden Legislaturperiode rechtlich ungültig", so Kampls einstige Befürchtung.