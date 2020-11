Facebook

Die traditionelle Kriegerdenkmalfeier in der Gemeinde St. Georgen am Längsee in Thalsdorf, in Gedenken an die Gefallenen aus der Gemeinde im Ersten und Zweiten Weltkrieg, fand heuer coronabedingt am Freitag im kleinsten Rahmen mit Kranzniederlegung und Andacht statt. Mit dabei waren Bürgermeister Konrad Seunig, der Zweite Vizebürgermeister Wolfgang Grilz, Gemeindevorstand Egon Göschl sowie die Kommandanten der vier Feuerwehren - Michael Regenfelder, Wolfgang Kogler, Markus Leitgeb und Wolfgang Grilz. Im Anschluss wurde zu einem kleinen Imbiss ins Gasthaus Joas eingeladen.