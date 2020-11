Mit einem Abhol- und Lieferservice wollen viele Wirte auch den zweiten Lockdown überstehen. Die Kleine Zeitung will ebenfalls unterstützen: Wir präsentieren jene Gasthäuser, in denen Schmackhaftes zubereitet wird. Sie gehören dazu? Dann melden Sie sich bei uns.

Setzen auf Abhol- und Lieferservice: Die Burger Boutique in St. Veit (links), das neue Steakouse in St. Veit, die Familie Stubinger in St. Urban und der Kadöllawirt in Glanegg © Traussnig; Gebeneter; KK/Facebook; Köstinger

Eines können wir unseren St. Veiter Gastronomen wahrlich nicht vorwerfen: Dass es ihnen an Mut, Leidenschaft oder Durchhaltevermögen fehlen würde. Schon einmal haben die meisten der Wirte im Bezirk St. Veit den Corona-Lockdown durchgestanden – und vielfach kreativ die Küche laufen lassen, um Speisen zum Abholen anzubieten. Nun verhängt die Regierung ab 3. November wieder einen Lockdown und für zumindest vier Wochen erneut ein Betretungsverbot für Lokale (außer Kantinen). Und die Branche ist entschlossen, auch diesmal durchzutauchen.

Service der Kleinen Zeitung für Wirt und Gast

Ab Dienstag geht Österreich in den zweiten Lockdown – erneut ein harter Schlag für die Gastronomie, die wieder schließen muss. Viele bangen um ihre Existenz, in St. Veit ist für das neue Steakhouse nach dem Eröffnungstag am Samstag bereits heute wieder Schluss. Einige Wirte stellen auf Liefer- und Abholservice um. Die Kleine Zeitung hilft: Wer kocht auch im November aus? Einfach melden, Informationen zu Angebot und Öffnungszeiten anfügen. Wir veröffentlichen die Liste dann auf unserer Homepage. Einfach E-Mail an st.veit@kleinezeitung.at

Ernst Motschilnig, Mischa Romanov, Peregrin Pafla, Günther Petschacher beim Eröffnungstag (von links) Foto © Wilfried Gebeneter

Nach dem Eröffnungstag am Samstag muss „The 1st Eat-Drink-Ink“ in St. Veit bereits wieder schließen. „Leider, wir hatten viele Reservierungen“, so Ernst Motschilnig, der mit Günther Petschacher das Steakhouse und Tattoo-Studio in einem im ehemaligen „Mulle“ betreibt.

Bis Mittwoch sollen die Pläne für den Lockdown ausgearbeitet sein. „Wir werden einen Auszug aus der Speisekarte, aber auch neue Kreationen ausliefern“, verrät Motschilnig. Steak werde es wegen des Garpunkts keines geben, bestellt oder abgeholt werden können aber beispielsweise Beef Tatar, Thunfisch oder Burger.

„Wir planen auch ein Dinner, von der Vorspeise bis zur Nachspeise samt passendem Wein. Es soll etwas Exquisites sein“, so Motschilnig. Das Tattoo-Studio bleibe ebenfalls geschlossen. „Wir dürften zwar tätowieren, aber da das Studio durch ein Lokal zu betreten ist, geht es leider nicht“, so Petschacher.

„The 1st Eat-Drink-Ink“ Kontakt. „The 1st Eat-Drink-Ink“, Oktoberplat 7, 9300 St. Veit, 0664-416 48 88 oder info@the1st.at Lieferservice in St. Veit und in der angrenzenden Umgebung.

Jause zum Abholen

Bei der Jausenstation Stubinger in St. Urban können von Donnerstag bis Montag Jausenplatten und Brötchen abgeholt werden. Vorbestellung je einen Tag zuvor. Jeden Donnerstag ist auch ein Brotbacktag. Vorbestellung bis Mittwoch möglich.

Familie Stubinger betreibt die gleichnamige Jausenstation in St. Urban Foto © KK/Facebook

Jausenstation Stubinger Kontakt. Buggl in Bach 1, 9554 St. Urban, (0 42 77) 82 22 oder buggl@aon.at

Während des zweiten Lockdowns bietet auch die Burger Boutique in St. Veit einen Abhol- und Lieferservice an. Im August dieses Jahres eröffnete Koch Omar Dabach seine Filiale in der Herzogstadt. Die Burger können von 11. 30 bis 22 Uhr abgeholt werden. Einen Lieferservice gibt es im Umkreis von sechs Kilometern. Montag ist Ruhetag.

Omar Dabach betreibt die Burger Boutique in St. Veit Foto © Markus Traussnig

Burger Boutique in St. Veit Kontakt. Dr.-Karl-Domenig-Straße 4, 9300 St. Veit an der Glan, 0676-797 22 95.

Lieferservice im Umkreis von sechs Kilometern.

Speck, Reindling, Brot

Die Buschenschenke Kernmayerhof in Guttaring bietet auch im zweiten Lockdown einen Abholservice an. "Wir verkaufen Lebensmittel aus der eigenen Landwirtschaft, wie beispielsweise Brot, Reindling, Wurst- oder Speckwaren", so die Familie Petautschnig. Abgeholt werden können auch Jausenplatten, belegte Brötchen, Geschenkskörbe oder Geschenksboxen.

Buschenschenke Kernmayerhof Kontakt. Guttaringberg 29, 9334 Guttaring, (0 42 62) 81 68.

Öffnungszeiten. Mittwoch bis Montag von 15 bis 19 Uhr, Dienstag Ruhetag.

Backhendl ins Haus

Nach einem zwei Wochen langen Betriebsurlaub war der Kadöllawirt in Glanegg zehn Tage lang für die Gäste da. Jetzt ist erneut „Sperrstunde“ und man stellt wieder auf Zustellung und Abholung um. „Wir haben jeden Tag zwei Menüs, zudem gibt es immer das Backhendl, für welches wir bekannt sind“, sagt Gastwirtin Sabrina Pappler. Das Angebot werde hauptsächlich von Glaneggern angenommen. Beim ersten Lockdown im Frühling konnte man schon Erfahrung sammeln. So hat man mittlerweile weniger Ware auf Lager, als noch im April.

Sabrina Pappler (links) und Karoline Haberl bieten verschiedene Menüs zum Abholen und auch zum Zustellen Foto © Gert Köstinger

Kadöllawirt Kontakt. Kadöll 19, 9555 Glanegg, (0 42 77) 2281 oder http://www.kadoellawirt.at/

