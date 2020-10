Facebook

Am 1. November ist es in St. Veit Tradition, den Verstorbenen in einer gemeinsamen Feier, bei der die Menschen in der Kirche und auf dem Friedhof zusammenkommen, zu gedenken. Dieses Totengedenken ist am kommenden Sonntag, 1. November, aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht in gewohnter Weise möglich. Der Gottesdienst vor der Friedhofshalle wird zu Allerheiligen zwar in kleinem Rahmen um 13 Uhr stattfinden, die Totengedenkfeier und die Gräbersegnung entfallen jedoch.