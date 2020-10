Facebook

In der BH St. Veit arbeiten Soldaten als Contact Tracer © LPD Kärnten/Helge Bauer

Sie sortieren Post im Verteilerzentrum, weil dort die Beamten an Corona erkrankt sind. Sie schlichten Lebensmittel in den Lagerhallen der Großkonzerne. Sie nehmen sicherheitspolizeiliche Tätigkeiten an den Kärntner Grenzen wahr oder unterstützen dort die Gesundheitsbehörden bei den Kontrollen. Und mutieren zu Contact Tracern, helfen bei der Kontaktnachverfolgung von Infizierten: Soldaten entpuppen sich in der Pandemie als Corona-Allzweck-Waffe.