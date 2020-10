Facebook

Neu gestalteter Pfarrgarten © Christian Leitgeb

Nach Fertigstellung der Renovierungsarbeiten am katholischen Pfarrhof in Althofen im Herbst letzten Jahres, wurde in den letzten Wochen in kleinen Schritten auch die Außenanlage verschönert.