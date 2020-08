St. Veit In St. Veit geht die „Lust“ in die Verlängerung

Facebook

Auch die „Band mit Leib und Seele“ (Klaus und Eliz Lippitsch) ist schon im Rahmen von "Lust auf Innenstadt" aufgetreten © Gebeneter

Zur vierten Gemeinderatssitzung trat der St. Veiter Gemeinderat am Donnerstagabend - aus Coronagründen in der Blumenhalle - zusammen. In seinem Bericht kündigte Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) die Verlängerung der „Lust auf Innenstadt“-Reihe um 14 Tage an. Die Reihe mit kleinen Konzerten oder Veranstaltungen an drei Tagen pro Woche endet nicht, wie geplant, Ende August, sondern erst Mitte September. „Die Reihe wird sehr positiv angenommen, die Bevölkerung ist bei den Konzerten zahlreich vertreten“, sagt Kulmer. Der Bürgermeister kündigte, abseits dieser Reihe, weitere Veranstaltungen an. So soll sich der Hauptplatz am 18. September in eine riesige Buschenschank verwandeln. Marktstandler sowie die heimische Gastronomie soll für die passende Stimmung und Kulinarik sorgen. „Ausgsteckt is“ heißt es dann am 9., 16. Und 17. Oktober am Unteren Platz. Serviert werden Wein und herbstliche Kulinarik. Kulmer: „Wir haben uns bewusst für überschaubare Veranstaltungen entschieden und wollen keine Großveranstaltung und auch keinen ,Wiesenmarkt light`. Wir haben den Wiesenmarkt abgesagt und bleiben bei dieser Linie.“