Der Verletzte wurde ins Klinikum geflogen © Weichselbraun

Ein 58-jähriger Mann aus Völkermarkt war am Mittwoch gegen 14.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Feldstraße in Krobathen unterwegs und wollte in die St. Michaeler Straße nach links einbiegen. Dabei übersah er laut Polizei ein Motorrad, gelenkt von einem 37-jährigen Mann aus Völkermarkt, der von St. Michael ob der Gurk in Richtung Pischeldorf unterwegs war.