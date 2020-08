Andreas Mansberger, aufgewachsen in Althofen, stand schon als Kind gern mit seiner Oma am Fenster und beobachtete das Wetter. Nun ist er ORF-Meteorologe.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mansberger hat für den ORF das Wetter genau im Visier © Wilfried Gebeneter

Schon in frühen Kindheitstagen zeigte Andreas Mansberger für das Wetter großes Interesse und stand mit seiner Althofner Oma Herlinde gerne am Fenster, um zu Tag- und Nachtzeiten den Himmel zu beobachten. Heute ist er Meteorologe beim Österreichischen Rundfunk (ORF). „Ich hatte das große Glück, eine Karenzvertretung in der Wetterredaktion zu bekommen“, sagt der 34 Jahre alte Wahl-Wiener. Seitdem ist seine Stimme nach den stündlichen Nachrichten in Ö1 und Ö2 zu hören.