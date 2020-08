Sommergespräch St. Veit Kabarettist Peter Lodynski: "Ich war sehr glücklich im Görtschitztal"

Facebook

Peter Lodynski schreibt seine Texte noch immer auf einer Schreibmaschine; Links: Foto aus dem Stück „Frau Luna“ und das Haus in Klein St. Paul © KK (4)

Sie sind ein Altmeister des Kabaretts, brachten die Satire ins Fernsehen. Was ist das Verrückteste, das Sie in Ihrem Leben gemacht haben?

PETER LODYNSKI: Ich habe 1963 in Wien mein eigenes Kabarett gegründet, eine riskante Angelegenheit. Damals stand nicht, wie heute, an jeder Ecke ein Kabarettist. Ich habe auch zwei Mal geheiratet, die Voraussetzung war aber, dass wir uns immer gut verstehen. Das hat auch geklappt, mit meiner Frau Alexandra bin ich jetzt seit 32 Jahren glücklich verheiratet.