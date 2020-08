Die Einschreibungen an der Hundeschule St. Veit finden am 8. und 12. August im Vereinshaus statt.

Obmann Charly Höfferer mit „Mila“ © (c) KK/Foto Horst

Für die Vierbeiner ist es wieder so weit, an der Hundeschule St. Veit starten bald die Herbstkurse. „Unser Trainerteam hält sich das ganze Jahr über mit Weiterbildungen am neuesten Stand“, so Vereinsobmann Charly Höfferer. „Beim Training stehen Spaß, gemeinsames Lernen und die Gemeinschaft im Mittelpunkt.“