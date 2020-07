Ausländischer Teilnehmer wurde nach Rückkehr in die Heimat positiv auf Covid-19 getestet. Nun werden alle anderen Teilnehmer, die in Kärnten dabei waren, getestet.

Symbolbild © KLZ/Jürgen Fuchs

Ein ausländischer Teilnehmer an einem Schachturnier in St. Veit/Glan hat nach der Rückkehr in seine Heimat einen positiven Test auf Covid-19 abgegeben. Die Veranstalter hätten alle anderen Teilnehmer verständigt, gab der Österreichische Schachbund (ÖSB) am Mittwoch bekannt. Für sie und ihre Begleitpersonen bestehe die Möglichkeit einer freiwilligen und kostenlosen Testung im Heimat-Bundesland.