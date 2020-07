Kleine Zeitung +

Unwettereinsätze, tödlicher Alpinunfall Nach blitzreichstem Tag seit 2018 drohen heute erneut Unwetter

Wolkenbruch, Hagel und Blitze nach der Hitze: Vor allem in der Obersteiermark mussten Feuerwehren am Abend und in der Nacht auf Mittwoch zu zahlreichen Unwettereinsätzen ausrücken. Tragisch endete eine Bergtour eines 27-jährigen Kärntners. Er wurde nach einer nächtlichen Suchaktion tot am Fuße eines Alpinsteigs aufgefunden.