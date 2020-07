Facebook

Petra und Bernd Pobaschnig: Auf dem Bio-Bauernhof der Pobaschnigs wird Eis aus Milch der eigenen Kühe erzeugt © KK/Spar/Gernot Gleiss

84 Prozent der österreichischen Bevölkerung bevorzugen Lebensmittel österreichischer Herkunft. Der wachsende Trend in Richtung Regionalität ist für Spar mehr als eine Modeerscheinung. Seit Jahren werden aktiv kleine Erzeugerbetriebe gesucht, um das Sortiment mit regionalen Köstlichkeiten zu ergänzen. Zu den rund 2.500 heimischen Produzenten gehört auch die Eis-Manufaktur der Kärntnerin Petra Pobaschnig. Mitten in der idyllischen Natur Kärntens, in Kappel am Krappfeld, liegt der familiengeführte Bio-Bauernhof, wo rund 50 Kühe und Ziegen gehalten werden.