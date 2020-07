Facebook

Haimburger, Hirm, Dörflinger, Monai und Delsnig (von links) © BFK08

Als Geschäftsführer von Flex Althofen und Vorstandsvorsitzender von Flex Europa verabschiedete sich Erich Dörflinger in seinen wohlverdienten Ruhestand. Flex Althofen formte er in den vergangenen 46 Jahren nicht nur wirtschaftlich zu einem Vorzeigebetrieb im internationalen Kontext. Am Beginn seiner beruflichen Erfolgsgeschichte führte ihn sein Weg für kurze Zeit auf die damals noch in Gründung befindliche Landesfeuerwehrschule. Sein Wohlwollen gegenüber der Feuerwehr ließ ihn nicht mehr los und so schuf er mit Flex Althofen auch einen Leuchtturm in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Ehrenamt.