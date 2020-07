Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch Verena Fleischhacker wurde von der Althofner Dermatologin Daevi Haselbach untersucht © Wilfried Gebeneter

Rundes Jubiläum am Längsee! Seit 20 Jahren gibt es nämlich die Hautschutzkampagne. Am Montagnachmittag machte sie am Längsee Station. Getragen wird die Kampagne von der Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) Kärnten (vormals Kärntner Gebietskrankenkasse), in Kooperation mit der Kleinen Zeitung, der Fachgruppe der Dermatologen in der Kärntner Ärztekammer, dem Gesundheitsreferat des Landes Kärnten, der Apothekerkammer Kärnten sowie den Cetaphil-Sonnenschutzspezialisten von Galderma in den Sommermonaten.

Zum Auftakt machte das Team gestern am Längsee Station. Und zahlreiche Badegäste des örtlichen Strandbades und des Schlossbades nutzten die Gelegenheit, sich bei der Althofener Dermatologin Daevi Haselbach über Hautschutz und Hautkrebsfrüherkennung zu informieren und sich einer Untersuchung zu unterziehen – gemäß dem Motto „Hautschutz ist Selbstschutz“.

„Ich nutze jedes Jahr am Längsee dieses Angebot. Heuer habe ich mich bezüglich diverser Sonnenschutzmittel, die auf meinen Hauttyp zugeschnitten sind, informiert“, sagte eine Strandbadbesucherin. Vom kostenlosen Angebot am Längsee Gebrauch machten unter anderem auch der St. Georgener Bürgermeister Konrad Seunig.