Stille Helden St. Veit Marco Höfferer: „Die Wasserrettung ist mein liebstes Hobby“

Derzeit macht Höfferer die Ausbildung zum Schwimmlehrer und Bootsführer © Wilfried Gebeneter

"Die Tätigkeit der Wasserrettung hat mich schon in jungen Jahren begeistert. Da wollte ich sofort mitmachen“, erzählt Marco Höfferer aus Silberegg.

Der 19-Jährige kam über seinen Schwager zur Wasserrettung am Längsee und hat in den vergangenen Jahren sowohl seinen Helferschein als auch die Ausbildung zum Rettungsschwimmer gemacht. Seit Anfang des Jahres ist er zudem als Ausbilder tätig, kümmert sich um den Nachwuchs bei der Wasserrettung.

„Mein freiwilliger Dienst bei der Wasserrettung ist mein größtes und liebstes Hobby. Ich möchte in Zukunft noch mehr machen“, verrät der Silberegger.