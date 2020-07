Facebook

Das Aussetzen von Kätzchen gilt im Tierschutzgesetz als Tierquälerei und ist mit hohen Strafen belegt (Symbolfoto) © DoraZett - stock.adobe.com

„Es ist einfach schrecklich. Jedes Jahr zur gleichen Zeit werden bei uns in der Gegend Kätzchen ausgesetzt“, klagt eine Tierliebhaberin aus Mittelkärnten. Die Frau hat sogar einmal selbst zwei Katzen aufgenommen. Heuer machte sie einen grausigen Fund: In einer Wiese lag eine tote kleine Katze, daneben ein völlig durchweichter, umgestülpter Karton: „Weitere Katzen habe ich nicht gefunden, aber so groß wie der Karton war, haben sich sicher mehrere Kätzchen darin befunden.“ Die Frau, die namentlich nicht genannt werden will, versteht nicht, wie jemand so mit Tieren umgehen kann.