Metnitz Gefährlicher Brand in Jugendzimmer: Akku von Softgun ging in Flammen auf

Gefährlicher Brand in einem Gebäudekomplex in Metnitz. Ein 16-Jähriger hatte in seinem Zimmer einen Akku zum Laden an den Stromkreis angeschlossen, als dieser plötzlich in Flammen aufging. Durch das Feuer entstand hoher Sachschaden.