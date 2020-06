Unternehmen will Schülern so früh wie möglich Einblick in die digitale Welt ermöglichen.

Erich Dörflinger (links) und Direktor Erwin Krammer mit Schülern der Volksschule Althofen © KK/Flex Althofen

Die Corona-Krise hat es allen erst so richtig vor Augen geführt, wie wichtig eine digitale Vernetzung ist. Flex Althofen hat deshalb die Volksschule Althofen mit dem notwenigen Equipment ausgerüstet. Das Unternehmen hat die Schule mit W-LAN ausgestattet. "Es ist besonders wichtig, dass die Schüler so früh wie möglich den Einblick in die digitale Welt bekommen", so Erich Dörflinger, Geschäftsführer von Flex Althofen. Einem Online-Unterricht stehe somit nichts mehr im Wege.