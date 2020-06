Facebook

Holger Leitner, neuer Chef der Dialyse © Humanomed

Das Team der Dialyseabteilung im Humanomed Zentrum Althofen hat einen neuen Chef: Holger Leitner, Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie, übernimmt die Leitung der Abteilung, an der er bereits seit August 2019 als Oberarzt beschäftigt war. Als erstes österreichisches Kur- und Rehabilitationszentrum bietet das Humanomed Zentrum Althofen seit 2008 Patienten die Möglichkeit, die Nierenersatztherapie als integrierten Bestandteil eines Kur- oder Rehabilitationsaufenthalts in Anspruch zu nehmen. Für Reha-Patienten, die aus ganz Österreich nach Althofen kommen, stehen derzeit vier Dialyseplätze zur Verfügung. Seit Juni 2012 kann zusätzlich eine ambulante Dialyse angeboten werden, womit auch Patienten aus der Region versorgt werden können. „Durch die Integration der Dialysestation in unser Kur- und Reha-Zentrum entfällt für Patienten der teils beschwerliche Transport in die nächstgelegene Dialyseeinrichtung“, so Leitner.