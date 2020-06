Althofen Von der Bar zum Café: Familie Lesitschnig pachtet "Lilli"

Facebook

Iris Lesitschnig wird von ihrer Tochter Theresa im Café Lilli unterstützt © Gebeneter; KK

Aus dem Café am Platz in der Kreuzstraße in Althofen wird wieder "Lillis Café". "Wir gehen zur Lilli, das hat in Althofen Tradition, deshalb soll es auch so heißen", sagt Iris Lesitschnig (51), neue Pächterin des Traditionsbetriebes. Unterstützt wird sie von ihrer Tochter Theresa (23), gemeinsam pachteten sie zuletzt für ein Jahr lang die Cocktailbar "Roxy" in der Wiener Straße 3 in Friesach. "Der Pachtvertrag lief aus und die Lage in Althofen ist wie ein Sechser im Lotto. Die Kreuzstraße ist stark frequentiert, so etwas bekommt man nicht mehr so leicht", begründet Lesitschnig ihre Entscheidung.