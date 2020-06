Facebook

Rolf Bosch freut sich auf die Neueröffnung. Die Bar öffnet mittwochs und donnerstags gegen 16 Uhr, freitags und samstags schon zur Mittagszeit © KK/Privat

Niederösterreicher „mixen“ ab Juni die Friesacher Bar-Szene auf. Nachdem sich die Pächter der Cocktailbar in der Wiener Straße 3 neu orientieren, wird aus „Roxy“ wieder „Friends“. „Wir möchten den Namen beibehalten, er erinnert an die guten alten ,Friends'-Zeiten“, so Rolf Bosch (25). Er führt die Bar als Sommerbetrieb gemeinsam mit Barchef Christopher Duchek (25). Beide kommen aus der Branche, in ihrer Heimat Niederösterreich betreiben sie die „Sky Lounge“, eine von Falstaff ausgezeichnete Rooftop-Bar.