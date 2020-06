Facebook

© KK/Aßlaber

Was für eine beeindruckende Blütenpracht. In Baierberg in Guttaring befindet sich eine ein Hektar große Blumenwiese. „Es sind durch Zufall alles Margeriten gewachsen. Die Wiese ist einzigartig und schön anzusehen“, so Hundezüchterin Kerstin Aßlaber aus Friesach.