Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Kulmer präsentierte am Montag das Programm © KK/Stadtgemeinde

St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer präsentierte am Montag ein neues Veranstaltungskonzept für die Stadt St. Veit. „Lust auf Innenstadt“ nennt sich das Projekt, ab Mitte Juni soll das Stadtzentrum an insgesamt 33 Veranstaltungstagen mit kleinen Konzerten und anderen künstlerischen Darbietungen belebt werden. „Die Betriebe in der Innenstadt haben durch die Corona-Krise enorm gelitten. Jetzt spüren wir wieder Aufbruchsstimmung. Und wir als Stadt wollen unseren Teil dazu beitragen, dass das Zentrum belebt wird“, so Kulmer.