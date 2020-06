Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rennbahn wird zum Autokino © Juergen Fuchs

Vom 1. bis zum 4. Juli wird es in St. Veit ein großes Autokino geben. "Der Wunsch wurde von vielen Bürgern an uns herangetragen. Und diesen Wunsch wollen wir erfüllen", so Bürgermeister Martin Kulmer. Als Standort wurde das Rennbahngelände, auf dem immer der Wiesenmarkt stattfindet, ausgewählt. "Dort gibt es genügend Platz, bis zu 100 Fahrzeuge können auf das Areal", so Kulmer.