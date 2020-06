Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aferdita und Nazmi Doberlluka tischen auf © Wilfried Gebeneter

In Klein St. Paul hat in der Marktstraße, im ehemaligen „Vinus“, eine neue Pizzeria ihre Pforten geöffnet. Ihr klingender Name: „Bella“. Auf der Speisekarte von Aferdita (45) und Nazmi (51) Doberlluka kann man unter 26 Pizzen (ab 7,50 Euro) auswählen, alle werden in einem speziellen Ofen zubereitet. Dazu gibt es einen „Insalata mista“ (4,40 Euro) oder einen grünen Salat um 3 Euro. Aber auch andere Salat-Variationen werden angeboten: Griechischer Salat, Thunfisch-Salat (je 5,40 Euro), Balkan-Salat (5,50 Euro) oder Putenstreifen-Salat (6,90 Euro).