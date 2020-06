Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Notarzt James Stückelberger und NFS-NKV Stützpunktleiter Nikolaus Zauner (von links) © KK/DOKH Friesach

Im Juni 1997 wurde am Friesacher Krankenhaus-Areal in Kooperation mit dem Roten Kreuz der erste Notarzteinsatzfahrzeug-Stützpunkt Kärntens, kurz NEF, eingerichtet. Strukturen und Equipment wurden geschaffen, um Menschen in Not schnellst- und bestmöglich zu helfen. 200.000 Stunden waren die Teams seither im Einsatz. Einzigartig in Kärnten ist auch die Besetzung des Systems, denn ausschließlich freiwillige Notfallsanitäter stehen hier im Dienst der Bevölkerung.